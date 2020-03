Nioh 2 in offerta a 59.98 euro invece di 74,99€ su Amazon per un periodo limitato

Solamente per pochi giorni, Amazon offre la possibilità di preordinare Nioh 2 per PlayStation 4 al prezzo di 59.98 euro anzichè 74.99 euro, con un risparmio di 15.01 euro (-20%) sul costo di listino della versione Standard.

Segnaliamo che il gioco viene venduto e spedito da Amazon, dunque se siete abbonati ad Amazon Prime potrete abbattere anche i costi di spedizione e usufruire della consegna gratuita.

Nioh 2 in offerta

Nioh 2 sarà disponibile dal 13 marzo in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, non manca molto al lancio ufficiale dunque se siete interessati vi consigliamo di approfittarne perchè l'offerta potrebbe non durare ancora a lungo e probabilità non andrà oltre questa settimana.

Lo sconto praticato da Amazon.it è sicuramente un buon incentivo all'acquisto del gioco in versione fisica, con il preordine avrete la certezza di ricevere Nioh 2 a casa in tempo per il day one, così da essere pronti a giocare nel giorno del lancio.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova della demo di Nioh 2, la versione di prova è stata pubblicata sul PlayStation Store a fine febbraio, giocabile fino al primo marzo compreso e ora non più disponibile.