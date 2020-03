Nioh 2, Ori and the Will of the Wisps e Black Mesa in diretta su Twitch questa settimana

Vi abbiamo già parlato del nuovo programma EveryDay in onda da oggi tutte le mattine dalle 10:00 alle 12:00 ma questa non è l'unica novità della settimana e il palinsesto del canale Twitch di Everyeye si presenta piuttosto ricco di appuntamenti per i prossimi sette giorni.

Di seguito il calendario completo (soggetto a variazioni impreviste, tutti gli aggiornamenti sul canale Twitch Everyeye.it) della settimana che va dal 9 al 15 marzo 2020.

Lunedì 9 marzo

Ore 10:00 - EveryDay

Ore 12:00 - Ori and the Will of the Wisps

Ore 17:00 - Bloodroots

Ore 21:00 - Da Definire

Martedì 10 marzo

Ore 10:00 - EveryDay

Ore 16:00 - Q&A

Ore 17:00 - Tekken 7 Feat SchiacciSempre

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 21:00 - Quattro chiacchiere con Wesa

Mercoledì 11 marzo

Ore 10:00 - EveryDay

Ore 15:00 - Black Mesa

Ore 17:00 - Nioh 2

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

Giovedì 12 marzo

Ore 10:00 - EveryDay

Ore 17:00 - Hunt Showdown

Ore 19:00 - Apex Legends feat Il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni - Il Rotocalco di Everyeye.it

Ore 21:00 - The Division 2 feat Giorno Gaming

Venerdì 13 marzo

Ore 10:00 - EveryDay

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - My Hero One's Justice 2 feat Cydonia

Ore 21:00 - A Tutto Indie: What Remains of Edith Finch feat Be_Frankie

Domenica 15 marzo

Ore 17:00 - Star Citizen

Vi ricordiamo che, nel caso in cui non abbiamo modo di seguirci in diretta, trovate le repliche delle live più interessanti sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show sono ora disponibili anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.