Nioh 2 PC: aggiunte le icone per mouse e tastiera, migliorati effetti grafici e framerate

Team Ninja ha recentemente distribuito un nuovo update per Nioh 2, grazie al quale sono stati risolti alcuni problemi tecnici e migliorati effetti grafici e frame-rate dell'action game.

Pur non essendo particolarmente ricca di contenuti, la patch 1.27 va ad apportare dei cambiamenti fortemente richiesti dalla community PC nel corso delle ultime settimane. Poco dopo il lancio di Nioh 2 Complete Edition, le recensioni negative del gioco su Steam hanno iniziato a fioccare a causa della presenza di numerose problematiche tecniche legate alle prestazioni poco soddisfacenti del titolo. La situazione sta fortunatamente migliorando progressivamente, tant'è che la media recensioni degli utenti su Metacritic è salita da un valore di 4.5 fino ad un più dignitoso 6.1.

Tra le principali novità, dunque, abbiamo l'introduzione delle icone per chi gioca con mouse e tastiera, così da avere finalmente pieno supporto a queste periferiche. Oltre a questo, il frame-rate non tenderà più a scendere quando l'impostazione "Qualità Effetti" è settata su "Alto"; sono state aggiunte automaticamente le ombre durante le cutscene anche quando l'impostazione valida per il gameplay è disattivata; risolto inoltre un bug per cui la nebbia veniva renderizzata in modo errato in alcuni stage del gioco. Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo direttamente alle patch notes distribuite da Team Ninja che potete consultare all'interno del cinguettio che trovate in calce alla notizia.

Nioh 2 è disponibile ora per PC, PlayStation 5, e PlayStation 4. Sulle nostre pagine trovate le guide per sbloccare il costume di Ryu Hayabusa e per effettuare l'upgrade gratis dalla versione PS4 a quella PS5.