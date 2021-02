Nioh 2 su PC: segnalati problemi per chi utilizza mouse e tastiera

Da oggi Nioh 2 sarà giocabile anche su PC tramite Steam e, sebbene manchino ancora diverse ore allo sblocco del gioco per chi ha effettuato il preorder, ci sono già giornalisti e content creator che hanno avuto l'opportunità di provare questa edizione del titolo Team Ninja e scoprirne alcune criticità.

Nello specifico i problemi riguarderebbero l'utilizzo di mouse e tastiera, il cui supporto è stato promesso dagli sviluppatori in occasione dell'annuncio della versione PC. Non solo chi utilizza questo sistema di controllo non può vedere le icone dei tasti a schermo (problema la cui soluzione dovrebbe arrivare giusto in tempo per la pubblicazione), ma il meccanismo attraverso il quale si può gestire la telecamera con il mouse sembra soffrire di un fastidioso problema poiché simula il funzionamento dello stick analogico di un controller. Pare inoltre che il gioco presenti una limitazione nel menu di selezione della risoluzione a causa della quale non vi è possibilità di impostare una risoluzione più alta di quella supportata dal monitor in uso, pratica che può migliorare la qualità dell'immagine a patto di disporre dell'hardware adeguato. Non sembrano invece esserci problemi di ottimizzazione, con il gioco che non solo si comporta bene in varie situazioni (i test riportati parlano sia di GPU Nvidia che AMD), senza contare l'imminente arrivo del supporto al DLSS per i possessori di schede RTX.

In attesa di scoprire quali saranno tutte le novità della patch del day one, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione della Nioh Collection in versione PS5, anch'essa disponibile da oggi.