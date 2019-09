Nioh 2: si potranno importare i salvataggi del primo capitolo, ci sarà anche William

In occasione del Tokyo Game Show 2019 è stato finalmente possibile scoprire qualcosina in più su Nioh 2, secondo capitolo dell'apprezzato action game con elementi tipici dei soulslike ad opera di Team Ninja. Nelle ultime ore sono stati svelati numerosi dettagli sul gameplay e sui personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura.

Pare infatti che molti degli NPC presenti nel gioco abbiano fattezze ispirate ad attori in carne ed ossa come Naoto Takenaka e Haru. Tra i vari personaggi pare esserci anche William, protagonista del primo Nioh che tornerà sotto forma di personaggio non giocante, anche se gli sviluppatori non hanno voluto svelare se tornerà nel ruolo di alleato o cattivone di turno.

Per quanto riguarda invece il gameplay, tornerà la possibilità per gli Yokai di indebolire il protagonista generando dei piccoli portali per il mondo demoniaco, all'interno dei quali sarà più difficile riprendere le forze e reagire ai colpi avversari. Oltre a poter potenziare le armi, al giocatore sarà consentito di aumentare la forza della "soul energy", un'abilità legata al potere dei demoni e probabilmente anche alle trasformazioni. A proposito della forma Yokai, il protagonista sarà in grado di assumere diverse forme demoniache e non tutte saranno basate sulla forza bruta, dal momento che alcune di esse saranno perfette per sfuggire ai colpi nemici grazie ad un aumento sensibile dell'agilità.

Ad arricchire il combat system vi è poi un nuovo sistema di parry che, se eseguiti perfettamente, ripristineranno parte dell'energia del proprio alter ego digitale. Il livello di difficoltà dovrebbe essere simile a quello visto nel primo capitolo nonostante la presenza delle trasformazioni. I giocatori meno abili potranno al solito darsi a lunghe sessioni di grinding per potenziare personaggio e relativo equipaggiamento per rendere l'esperienza meno frustrante.

Gli sviluppatori hanno infine parlato della presenza di un sistema di importazione dei salvataggi del primo Nioh, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui vantaggi dedicati a chi approfitterà di questa funzionalità.

Avete già letto la nostra anteprima di Nioh 2? Di recente è stato anche pubblicato un trailer con periodo d'uscita di Nioh 2.