Nioh 2 è un prequel della serie, il gioco ci porterà nel Regno degli Yokai

Nioh 2 è tornato a mostrarsi nel corso del Tokyo Game Show 2019, e proprio approfittando dell'occasione offerta dalla fiera nipponica, gli sviluppatori di Team Ninja hanno condiviso qualche dettaglio in più in merito al suo nuovo souls-like per PlayStation 4.

Innanzitutto, parlando ai microfoni di Game Informer.com, Team Ninja ha confermato che il gioco sarà a tutti gli effetti un prequel del primo capitolo in cui abbiamo vestito i panni di William Adams. Ambientati nella seconda metà del 1500, gli eventi di Nioh 2 avranno luogo "leggermente prima" quelli del primo capitolo, e potremo viverli sotto gli occhi di un personaggio completamente personalizzabile che potrà sfruttare la potenza degli Yokai.

A proposito dei demoni che abbiamo imparato ad affrontare già nel capitolo originale della serie, in Nioh 2 avremo l'opportunità di visitare fisicamente il mondo degli Yokai, conosciuto come Regno Oscuro. Qui i nemici saranno particolarmente pericolosi, ma le ricompense che otterremo si riveleranno estremamente preziose. Sebbene non sia prevista alcuna "easy mode", Team Ninja ha acconsentito ad implementare la co-op multiplayer fino a 3 giocatori per semplificare la vita ai giocatori che avranno l'ardire di immergersi nel Regno degli Yokai.

Nioh 2 sarà pubblicato in esclusiva su PS4 nei primi mesi del 2020. Team Ninja ha confermato che i salvataggi del primo capitolo potranno essere importati e che nel gioco ci sarà anche William. Vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Nioh 2 per tutti gli altri dettagli sul promettente souls-like.