Nioh 2 si presenta: video recensione del difficilissimo Action GDR di Team Ninja!

Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di Nioh 2 sul mercato videoludico, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro: quali risultati avranno prodotto gli sforzi di Team Ninja?

Per raccontarvi il nuovo soulslike ambientato in un antico Giappone popolato di samurai ed oscuri demoni, la Redazione di Everyeye ha confezionato un'approfondita video recensione di Nioh 2. Al suo interno, potete trovare tutte le informazioni necessarie per apprendere dinamiche e caratteristiche di questo nuovo capitolo della serie di Nioh. Per ogni dettaglio, non ci resta dunque che indirizzarvi in direzione del filmato, disponibile direttamente in apertura a questa news e, ovviamente, sul Canale Youtube di Everyeye.it: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione! Siete pronti a mettervi alla prova e a imparare a domare gli oscuri poteri degli Yokai?

L'action GDR plasmato dagli sviluppatori di Team Ninja sarà disponibile sulle console ammiraglie di casa Sony a partire dal prossimo 13 marzo. Per approfondire ulteriormente la conoscenza di questo soulslike, sulle pagine di Everyeye è disponibile la ricca recensione di Nioh 2 firmata dal nostro Alessandro Bruni. In chiusura, ricordiamo che recentemente la software house ha condiviso con il pubblico diverse interessanti informazioni relative ai propri piani per quello che sarà il supporto post-lancio a Nioh 2.