Nioh 2: presentato il protagonista dell'esclusiva PS4, novità al Tokyo Game Show!

Nioh 2, esclusiva Playstation 4 presentata nel coro dell'E3 dello scorso anno, vedrà i giocatori abbandonare i panni di William, protagonista del primo capitolo, per vestire quelli di un nuovo alter ego videoudico.

Proprio quest'ultimo è oggetto di un nuovo aggiornamento sulle caratteristiche del titolo fornito dagli sviluppatori di Team Ninja. Direttamente dalle pagine del Playstation Blog, ci viene infatti presentato il nuovo protagonista. Quest'ultimo accoglie al suo interno due diverse nature: in parte umano, è infatti anche "possessore dello straordinario potere degli Yokai". Il nostro Samurai intraprenderà un viaggio attraverso il Giappone dell'Era Sengoku, durante il quale sarà protagonista di una "spettacolare" metamorfosi. Il Team Ninja ci avverte infatti che "la sua trasformazione da umano a demone lo trascinerà nelle profondità del Reame Oscuro degli Yokai".

Per permetterci di dare un primo sguardo a questo nuovo protagonista, Team Ninja ha pubblicato alcune suggestive Key Visual, che potete ammirare nella galleria immagini che trovate in calce a questa news: cosa ve ne pare? Il team ha inoltre colto l'occasione per ringraziare i 50.000 giocatori che hanno preso parte alla Closed Alpha del gioco alcuni mesi fa: ve ne ha parlato approfonditamente il nostro Fransceso Fossetti nel suo provato dell'Alpha Demo di Nioh 2.



Interessanti novità anche per l'imminente futuro: il gioco sarà infatti protagonista anche al Tokyo Game Show 2019, durante il quale sarà mostrata una nuova "consumer demo". Dal programma del sito ufficiale della fiera nipponica, segnala Gematsu, alla voce Nioh si riporta "Playable, Trailer, Stage, Live Stream", sembra dunque che il TGS sarà l'occasione giusta per scoprire nuovi dettagli su questa esclusiva Playstation 4.