Nioh 2 per PS4 in azione nell'esplosivo trailer di lancio

Nioh 2 arriverà il 13 marzo su PlayStation 4 e PS4 PRO, nell'attesa Sony Interactive Entertainment, Koei Tecmo e Team Ninja hanno pubblicato il trailer di lancio del gioco.

In Nioh 2 ci troveremo a vivere una nuova avventura ambientata nel Giappone feudale, con demoni e samurai a farla da padrone in un gioco d'azione brutale che metterà a dura prova anche le abilità dei giocatori più esperti. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Nioh 2 a cura del nostro Alessandro Bruni, il quale promuove il gioco Koei Tecmo seppur con qualche riserva dovuta ad un comparto narrativo non sempre curato.

Nioh 2 è disponibile in esclusiva su PlayStation 4, il primo episodio è stato lanciato anche su PC, al momento tuttavia non ci sono informazioni in merito al possibile debutto del secondo capitolo su altre piattaforme diverse da PS4 e PS4 PRO. Nei prossimi mesi il Team Ninja dovrebbe rivelare anche ulteriori dettagli sui DLC di Nioh 2, al momento la compagnia ha confermato l'arrivo di tre grandi espansioni tra il 2020 e il 2021, con Season Pass già disponibile per l'acquisto, i contenuti dei pacchetti però non sono stati resi noti.