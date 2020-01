Nioh 2 su PS4: nuove immagini e dettagli su trama e ambientazione

In seguito alla conclusione dell'Open Beta di Nioh 2 per PlayStation 4, il team di sviluppo torna ad offrire ai giocatori alcune informazioni sull'incipit narrativo della nuova avventura, ambientata nel Giappone del 1555.

In un Sol Levante frammentato in Stati in perenne conflitto, gli Yokai, spiriti malvagi, si sono fatti strada nel mondo degli uomini. In una situazione dominata dal caos, i giocatori inizieranno la propria avventura in Nioh 2. Dopo aver liberamente optato per un avatar maschile o femminile, ci ritroveremo a vestire i panni di un cacciatore/cacciatrice solitario, in missione nella provincia di Mino e nel cui sangue convive un'eredità sia umana sia Yokai. Nel corso di una battaglia perderà il controllo di sé, ma verrà prontamente assistito da un mercante di nome Tokichiro, che porta con sé le misteriose "Pietre dello Spirito", in grado di sedare la parte demoniaca del protagonista. Entrambi, saranno infine assoldati da un Signore della Guerra, che li invierà alla ricerca di altri simili manufatti. La via, tuttavia, è colma di imprevisti, ed i due si ritroveranno infine al servizio di Oda Nobunaga.



In occasione della pubblicazione del nuovo trailer italiano di Nioh 2, Team Ninja ha inoltre pubblicato alcune immagini, che potete visionare direttamente in calce a questa news.