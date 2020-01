Nioh 2 per PS4 in preorder a 49.99 euro invece di 74,99€ su Amazon.it!

Amazon.it lancia una nuova offerta in questo inizio anno: sul noto sito è possibile effettuare il preorder di Nioh 2 per PlayStation 4 al prezzo di 49.99 euro anzichè 74.99 euro risparmiando così 25 euro (sconto del 33%) sul prezzo di listino.

Nioh 2 a 49.99 euro è un prodotto venduto e spedito da Amazon, dunque se siete abbonati ad Amazon Prime potrete abbattere anche i costi di spedizione e usufruire della consegna gratuita.

Nioh 2 in offerta

Nioh 2 sarà disponibile dal 13 marzo su PlayStation 4 e PS4 PRO, il primo episodio della serie (uscito su PS4 e PC) ha venduto oltre 2.5 milioni di copie giustificando così la produzione di un sequel sviluppato dal Team Ninja (Dead or Alive, Ninja Gaiden) e pubblicato da Koei Tecmo in Giappone e da Sony Interactive Entertainment in Europa e Nord America.

Lo sconto di Amazon.it è sicuramente un buon incentivo all'acquisto del gioco, con il preordine riceverete Nioh 2 a casa in tempo per il day one, così da essere pronti per il giorno del lancio.