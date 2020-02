Nioh 2 per PS4: in attesa dell'uscita, tutto quello che c'è da sapere sul gioco!

Si avvicina la data di approdo sul mercato di Nioh2, produzione attesa in esclusiva sulla console ammiraglia di casa Sony. Per non farvi trovare impreparati, i nostri Francesco Fossetti ed Alessandro Bruni hanno presentato tutte le informazioni più importanti sul nuovo soulslike di Team Ninja.

Nel corso della sessione di Q&A svoltasi nel corso della giornata odierna, mercoledì 5 febbraio, il duo della Redazione di Everyeye ha infatti raccolto le domande dell'utenza, offrendo risposte quanto più possibili esaustive ad ogni interrogativo. Se non avete avuto modo di seguire la trasmissione in diretta, non preoccupatevi: come ormai da tradizione, il Canale Youtube di Everyeye on Demand vi consente di godervi l'appuntamento tramite replica integrale. Ovviamente, potete trovare il video in questione anche direttamente in apertura a questa news. Non ci resta dunque che augurarvi una buona visione!



Ne approfittiamo per rammentare che Nioh 2 farà il suo esordio tra poco più di un mese, andando ad ampliare la softeca di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro a partire dal prossimo 13 marzo. In attesa della nostra recensione, potete scoprire nuovi dettagli sul gioco di Team Ninja grazie ad un nuovo provato di Nioh 2 disponibile sulle pagine di Everyeye e recentemente redatto dal nostro Alessandro Bruni.