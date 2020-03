Nioh 2: pubblicata la sequenza d'apertura della versione giapponese

Koei Tecmo e Team Ninja hanno pubblicato la sequenza d'apertura integrale della versione giapponese di Nioh 2, disponibile dal 13 marzo su PlayStation 4 e PS4 PRO. Il video contiene ovviamente spoiler e introduce i giocatori a questa nuova avventura.

Come sottolineato nella recensione di Nioh 2 del nostro Alessandro Bruni, il gioco migliora tutti gli aspetti del primo Nioh proponendo un combat system ancora più brutale, un livello di difficoltà elevato e un tasso di sfida capace di mettere a dura prova anche i giocatori più esperti, con qualche critica legata principalmente al comparto narrativo. In ogni caso "Nioh 2 resta comunque un acquisto obbligato per gli appassionati delle esperienze ludiche più hardcore, sebbene non possiamo fare a meno di sperare che un eventuale sequel metta in campo idee ben più ambiziose."

Gli sviluppatori hanno già confermato un esteso supporto post lancio per Nioh 2 che includerà tre corposi DLC esattamente come avvenuto per il precedente episodio, questi saranno pubblicati tra il 2020 e il 2021 singolarmente o come parte del Season Pass già disponibile per l'acquisto. La demo di Nioh 2 è stata resa disponibile per un weekend a fine febbraio, non è chiaro se la versione di prova tornerà disponibile per tutti sul PlayStation Store dopo i llancio del gioco.