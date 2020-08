Nioh 2, Recensione de Il Discepolo di Tengu: tutti i dettagli sul DLC in video!

Dopo aver accompagnato il giocatore nel cuore di un Giappone avvolto da una dimensione fantastica e sovrannaturale, il team di Nioh 2 ne espande i confini.

L'universo popolato di Yokai e intriganti spiriti guerrieri accoglie infatti il primo contenuto aggiuntivo: Il Discepolo di Tengu. Primo di una serie di tre DLC che andranno a comporre l'insieme del supporto post lancio concepito da Team Ninja per il proprio souls-like, quest'ultimo è ora disponibile. Per scoprire la natura dell'espansione dell'impegnativo action RPG, il nostro Alessandro Bruni non ha esitato a tornare a impugnare ancora una volta la katana per gettarsi a capofitto nell'antico Sol Levante.

Il Discepolo di Tengu è ambientato a cavallo tra i periodi Heian e Kamakura, una fase di grandi sconvolgimenti per l'intero arcipelago giapponese. Il conflitto tra i clan dei Taira e Minamoto, essenziale del definire molti aspetti della tradizione della Via del Guerriero dei Samurai giapponesi, offre lo sfondo storico per il DLC di Nioh 2, che conduce di fatto il giocatore alla scoperta degli eventi che hanno innescato l'inizio delle avventure di William e Hide. Una sorta di prequel, pronto a offrire una nuova prospettiva sulle vicende narrate nell'action RPG.



