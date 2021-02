Nioh 2 Remastered: come effettuare l'upgrade gratis da PS4 a PS5

A partire da oggi, i giocatori PlayStation 5 in possesso di una copia di Nioh 2 possono effettuare l'upgrade gratuito del titolo per beneficiare di tutte le migliorie della versione remastered.

A differenza di quanto visto con l'upgrade gratuito di God of War, nel caso di Nioh 2 Remastered si tratta di un gioco separato rispetto all'edizione standard e se avete quindi questa versione installata sulla vostra console potete disinstallarla (a meno che non dobbiate ancora attivare il cross-save). Per poter scaricare senza costi aggiuntivi la versione PlayStation 5 del gioco occorre visitare lo store, assicurandovi che abbiate il disco di Nioh 2 inserito nella console o che la licenza digitale del titolo sia associata al vostro account (non importa che si tratti della versione Standard o Deluxe), e riscattare "Nioh 2 Remastered (Upgrade PS5)". Effettuato questo passaggio, il gioco in versione PS5 spunterà nella vostra Raccolta Giochi e potrete effettuare il download.

Se non siete davanti alla vostra console, sappiate che è possibile effettuare questo passaggio anche tramite l'app o il sito ufficiale del PlayStation Store. Se inoltre siete in possesso anche dei contenuti aggiuntivi poiché avete acquistato l'edizione Deluxe o il Pass Stagionale, potete riscattare singolarmente anche tutti i DLC in versione PS5.

Ecco di seguito il link per trovare subito l'aggiornamento sullo store Sony:

Una volta terminato il download e avviato il gioco, non potrete sbagliarvi: se state provando la versione next-gen del titolo Team Ninja vedrete in bella vista la scritta "Remastered" nel menu principale. In ogni caso potete effettuare il solito check direttamente dalla home di PS5 premendo il tasto Options quando il cursore è sull'icona del gioco e selezionando Versione gioco, assicurandovi che sia la seguente: "PS5 | Completa | Nioh 2 Remastered".

Vi ricordiamo che per poter trasferire i salvataggi dalla versione PlayStation 4 dovete scaricare l'ultimo aggiornamento della vecchia versione di Nioh 2 e caricare il file con i progressi tramite l'apposito menu, così da recuperarlo poi nella Remastered.