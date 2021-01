Nioh 2 a quota 1.4 milioni di copie vendute in attesa di sbarcare su PS5

Dopo averci confermato che Hyrule Warriors: L'Era della Calamità è in brevissimo tempo divenuto il musou più venduto di sempre, Koei-Tecmo torna ad aggiornarci sulle performance di mercato di alcuni dei suoi titoli di punta.

La compagnia nipponica, tramite l'ultimo report finanziario relativo al Q3 dell'anno fiscale 2021, ha confermato che Nioh 2, seguito dell'action game fortemente ispirato ai souls di FromSoftware, è riuscito a raggiungere quota 1.4 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Si tratta di un buon risultato per il titolo, che continua ad inseguire l'episodio originale, capace di piazzare 2.75 milioni di copie dal lancio avvenuto nel 2017 al settembre del 2019.

Giungono aggiornamenti riguardanti anche Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy, pubblicato in Giappone e Asia a dicembre, dove ha venduto per un totale di 220.000 unità. Il suo predecessore aveva venduto circa 500.000 copie nel giro di 11 mesi dal debutto nelle stesse regioni. Sarà interessante vedere come verrà accolto il titolo in Nord America ed Europa a partire da domani, quando sarà ufficialmente disponibile su PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch.



Ne approfittiamo per ricordarvi che Nioh 2 arriverà il 5 febbraio in versione Remastered su PlayStation 5: Koei-Tecmo ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay tratto da questa rinnovata versione dell'action game. Il publisher lancerà anche Nioh The Complete Edition durante lo stesso giorno, con il titolo che supporterà i 4K/60fps sulla console next-gen di Sony.