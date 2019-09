Nioh 2: Sony illustra il programma dell'evento con video gameplay del Tokyo Game Show 2019

Dopo aver annunciato le date, gli orari e le conferenze che andranno in scena durante il Tokyo Game Show 2019, i vertici di Sony illustrano il ricco programma dell'evento dedicato a Nioh 2 a cui potremo assistere nelle infuocate giornte della fiera videoludica giapponese.

In base alle informazioni condivise dai curatori dei profili social ufficiali di PlayStation, lo show dal TGS 2019 dedicato interamente al prossimo, attesissimo soulslike di Koei Tecmo e Team Ninja sarà trasmesso su YouTube e Twitch dalle ore 11:20 alle ore 12:00 locali di domenica 15 settembre. Qui da noi, l'evento avrà perciò luogo dalle ore 04:20 alle ore 05:00 del 15 settembre.

Nei quaranta minuti dello show nipponico, i ragazzi del Team Ninja si cimenteranno dal vivo con delle demo che, presumibilmente, illustreranno le dinamiche ruolistiche, il sistema di combattimento, l'editor del personaggio e le sfide con i boss di Nioh 2. Sempre in concomitanza dell'evento, dovremo inoltre assistere alla pubblicazione di nuovi video gameplay, con chiusura dedicata a una sessione di domande e risposte a cui gli sviluppatori giapponesi si presteranno per offrire tutte le delucidazioni del caso sull'impianto ludico, narrativo e grafico del loro progetto.

In attesa di scoprire cosa hanno in serbo per noi gli autori del Team Ninja, vi ricordiamo che il soulslike Nioh 2 è destinato ad approdare in esclusiva su PlayStation 4 in un periodo compreso tra la fine del 2019 e la ben più probabile prima metà del 2020.