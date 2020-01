Nioh 2: ecco lo story trailer sottotitolato in italiano

Nella giornata di ieri era arrivato il nuovo story trailer di Nioh 2, attesissimo nuovo capitolo della saga di Team Ninja, che uscirà nel mese di marzo in esclusiva su PlayStation 4. Oggi arriva anche una versione con i sottotitoli in italiano, per chi si fosse perso qualche linea di dialogo.

Il video lo trovate in cima alla news, o sul canale YouTube Everyeye on Demand. Noterete però nel video che i sottotitoli non partiranno in automatico, per cui vi raccomandiamo di attivarli per poterli visualizzare correttamente.

Nioh 2 è ambientato nel Giappone Feudale del 1555 e la sua trama sarà legata a quella del capitolo precedente. Il giocatore guiderà il protagonista, che sarà impegnato in una nuova ed entusiasmante battaglia per difendere l'onore della propria famiglia. Il video contiene spoiler, per cui valutate voi se procedere alla visione o meno.

Sempre ieri infine, gli sviluppatori hanno annunciato i piani per la pubblicazione dei DLC di Noh 2. Team Ninja pubblicherà tre gradi DLC che espanderanno la narrativa del gioco, che aggiungeranno verosimilmente anche nuove armi, abilità, personaggi e missioni. I DLC sono acquistabili anche tramite Season Pass, che sarà incluso nella Digital Deluxe Edition.

Nioh 2 arriverà il 13 Marzo su PS4 e PS4 Pro. Per approfondire ulteriormente, date un'occhiata alla nostra anteprima di Nioh 2.