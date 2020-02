Nioh 2: svelata la durata del gioco, il Team Ninja vorrebbe sviluppare una nuova IP su PS5

Intervistato recentemente da GameSpot, Fumihiko Yasuda del Team Ninja ha parlato della longevità di Nioh 2, prossimo progetto del Team Ninja in arrivo il 13 marzo su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Secondo quanto dichiarato, l'avventura dovrebbe avere una durata paragonabile a quella del primo episodio: "per quanto riguarda la lunghezza siamo sullo stesso livello del primo Nioh ed è difficile fare una stima... dipende da molti fattori, dalle abilità dei giocatori ma anche dallo stile adottato, personalmente ho impiegato 55 ore per finirlo."

Eurogamer.pt ha invece avuto modo di parlare con il Yosuke Hayashi, responsabile del Team Ninja, il quale ha espresso alcuni desideri per il futuro dello studio: "ci piacerebbe lavorare su molti progetti... Dead or Alive, Nioh, Ninja Gaiden, sono tanti i franchise che abbiamo lanciato e gestito in questi anni, tuttavia un mio desiderio personale è quello di riuscire a creare una nuova IP su PS5 e console Next-Gen."

Hayashi non ha escluso a priori Nioh 3 ed anche un nuovo gioco di Ninja Gaiden potrebbe vedere la luce in futuro, lo studio è a conoscenza dell'amore dei fan per questa serie, ferma ai box da qualche anno dopo la tiepida accoglienza riservata a Ninja Gaiden 3.

In ogni caso nulla è ancora certo, al momento il Team Ninja è impegnato nel completare Nioh 2 e garantire il supporto post lancio al gioco, con tre grandi espansioni già annunciate.