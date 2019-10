Nioh 2: il Team Ninja annuncia la data di uscita e conferma l'arrivo dell'Open Beta

Non paghi della sorpresa fattaci con la presenza di Nioh tra i giochi PS Plus di novembre, i vertici di SIE e i ragazzi del Team Ninja pubblicano un nuovo video per annunciare la data di lancio ufficiale di Nioh 2 e invitarci a partecipare alla prossima fase di Open Beta.

Con questo emozionante filmato ricco di scene di gameplay, gli sviluppatori giapponesi fissano per il 13 marzo del 2020 la data di uscita di Nioh 2 in esclusiva su PlayStation 4. Attraverso le pagine del PlayStation Blog, Fumihiko Yasuda del Team Ninja ci informa inoltre che la prossima fase di Open Beta avrà luogo da venerdì 1 novembre a domenica 10 novembre, coinvolgendo tutti coloro che vorranno provare in anteprima il titolo prima della sua commercializzazione su PS4.

Nel corso della Beta potremo accedere alle aree di un atto della campagna principale e sperimentare nuovi elementi del sistema di gioco, dalle funzionalità di personalizzazione del proprio eroe all'utilizzo delle nuove armi come il devastante Falcione a Scatto.

Con l'annuncio della data di lancio e della fase di Beta Pubblica arriva inoltre la conferma dei contenuti bonus previsti per chi prenoterà Nioh 2. Con il preorder della Special e della Standard Edition otterremo un set avatar e un tema esclusivo, l'equipaggiamento Demon Horde e le personalizzazioni estetiche Sudama Netsuke: chi prenoterà la Digital Deluxe Edition riceverà anche il Season pass, le armi Demon Horde e le customizzazioni Kodama Netsuke. Su queste pagine trovate infine la nostra prova del soulslike Nioh 2 curata da Alessandro Bruni.