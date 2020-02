Oltre Nioh 2: Team Ninja commenta il possibile ritorno di Ninja Gaiden

L'ultimo capitolo principale dell'amata saga di Ninja Gaiden ha realizzato il proprio debutto sul mercato videoludico nell'ormai piuttosto lontano 2012: è possibile sperare in un suo ritorno?

È questa la domanda che i colleghi di IGN.com hanno posto a Fumihiko Yasuda, game director di Nioh 2, nel corso di una breve intervista. In quest'occasione, l'autore ha svelato un dettaglio interessante, confermando come, di fatto, il nucleo del team al lavoro sul nuovo titolo legato all'IP di Nioh sia in verità formato proprio da sviluppatori che in passato hanno avuto modo di lavorare sulla serie di Ninja Gaiden.



"Il membri principali del team che ha lavorato su Ninja Gaiden vogliono fare un nuovo gioco. - ha aggiunto Yasuda - Siamo consapevoli del fatto che alcuni fan desideravano maggiormente Ninja Gaiden rispetto a Nioh 2. Oggi vediamo molti giochi dedicati a Ninja, tra cui lo stesso Sekiro: Shadows Die Twice, e troviamo ci sia molta ispirazione in quei giochi, quindi speriamo di poter condividere una buona notizia un giorno".



Insomma, per ora Team Ninja non sembra escludere l'eventualità, ma al contempo non vi è stato spazio per alcun annuncio ufficiale legato a Ninja Gaiden. In attesa di scoprire se la serie tornerà a nuova vita, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un video interamente dedicato a tutte le informazioni su Nioh 2.