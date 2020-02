Nioh 2: Team Ninja rivela nuovi dettagli sul supporto post-lancio e i DLC

Nell'ambito dell'ultimo numero del magazine giapponese Famitsu, Team Ninja ha svelato nuovi dettagli sul supporto post-lancio e i DLC di Nioh 2, action GDR in uscita a marzo esclusivamente su PlayStation 4.

Com'è ben noto da tempo, Nioh 2 riceverà tre DLC narrativi, che complessivamente offriranno il medesimo quantitativo di contenuti del primo capitolo della serie. Le storie aggiuntive si svolgeranno in periodi storici differenti da quello del gioco principale, anche se saranno connesse con quest'ultimo.

Team Ninja prevede inoltre di aggiungere tre ulteriori livelli di difficoltà dopo il lancio del gioco, anche se starà particolarmente attento a non strafare per evitare sbilanciamenti eccessivi: gli sviluppatori hanno ammesso che alcuni livelli di Nioh erano troppo difficili. Durante il supporto post-lancio arriverà anche un contenuto endgame altamente rigiocabile, sulla falsariga dell'Abisso del primo Nioh ma migliore, e due nuove armi. Per quanto riguarda queste ultime, il team sembra essere a corto d'idee, pertanto sta valutando attentamente i suggerimenti dei giocatori.

Nioh 2, ricordiamo, verrà lanciato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 13 marzo. Per fortuna, ci penserà la Final Demo di Nioh 2 in uscita il 28 febbraio a rendere l'attesa più piacevole.