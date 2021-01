Nioh 2 The Complete Edition in 4K con HDR su PC: ecco il nuovo trailer

Mancano ormai poche settimane al debutto di Nioh 2 - The Complete Edition, versione definitiva dell'action game di Ninja Theory che comprenderà sia il gioco base che tutti i DLC aggiuntivi pubblicati nel corso del 2020.

Nell'attesa dunque di poter tornare a trucidare demoni e affinare le nostre abilità con la katana e le altre numerose armi presenti in-game, Team Ninja ha ben pensato di tornare a mostrare il titolo con un nuovo trailer, questa volta totalmente incentrato sull'edizione PC. Come testimoniato all'interno del filmato che trovate in cima alla notizia, Nioh 2 - The Complete Edition presenterà una folta lista di opzioni e feature su Personal Computer, tra cui abbiamo la risoluzione 4K, l'HDR, la compatibilità con schermi Ultrawide e monitor a 144Hz, oltre al supporto completamente personalizzabile sia per il gamepad che per il setup con mouse e tastiera. Sembra dunque non manchi nulla per poter vivere al meglio l'avventura confezionata da Team Ninja su PC.

Lasciandovi alla visione vi ricordiamo che Nioh 2 - The Complete Edition sarà disponibile su PC, PS4 e PS5 (con tanto di upgrade next-gen) a partire dal 5 febbraio 2021. Con questa pubblicazione, la serie di Nioh potrebbe prendersi una pausa di qualche anno, dal momento che gli sviluppatori hanno recentemente svelato di essere al lavoro su altri progetti.