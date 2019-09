Nioh 2 al Tokyo Game Show: il protagonista potrà apprendere mosse speciali dagli Yokai

Nel corso dell'edizione 2019 del Tokyo Game Show, attualmente in corso di svolgimento, sono state condivise numerose informazioni estremamente interessanti su Nioh 2.

Innanzitutto, in occasione della fiera nipponica è stato confermato il periodo di pubblicazione del titolo sviluppato da Team Ninja: un coinvolgente trailer di Nioh 2 ha infatti collocato quest'ultima nei primi mesi del 2020. Numerosi sono inoltre stati i dettagli condivisi in merito a quelle che saranno le caratteristiche della produzione.

In particolare, il producer e director Fumihiko Yasuda ha offerto diverse interessanti informazioni. Il dark fantasy ci vedrà vestire i panni di un nuovo protagonista, in parte umano ed in parte Yokai. La particolare natura del nostro alter-ego videoludica ci permetterà di far fronte a diverse sfide: dalla nostra parte avremo infatti sia la destrezza di un vero samurai sia la potenza delle creature. Elemento decisamente interessante condiviso da Yasuda è la possibilità per il giocatore di apprendere delle mosse speciali direttamente dagli Yokai. Questi ultimi, una volta sconfitti, potranno infatti lasciare come drop al giocatore un "Soul Core": questo vi permetterà di utilizzarne le mosse. La nostra doppia natura ci consentirà inoltre di far fronte al Dark World, il regno degli Yokai. Trasformarci a nostra volta in Yokai ci permetterà di ridurre la nostra condizione di svantaggio nel trovarci in questa particolare area.