NiOh 2 tornerà a mostrarsi a breve dopo il lungo periodo d'attesa?

Annunciato nel corso dell'E3 2018 durante la conferenza Sony, NiOh 2, il seguito dell'action game sviluppato da Team Ninja che ha riscosso un notevole successo prima su PlayStation 4 e poi su PC, potrebbe essere finalmente sul punto di tornare a mostrarsi pubblicamente.

Sparito dai radar sin dalla conclusione della fiera losangelina, NiOh 2 è stato al centro dell'attenzione di un recente post pubblicato dalla divisione francese di PlayStation. Nulla di nuovo, purtroppo, in quanto stiamo parlando dello stesso teaser trailer a cui abbiamo assistito all'annuncio del gioco, con diversi utenti che hanno trovato alquanto insolito che la compagnia abbia riproposto il filmato a così tanti mesi di distanza. Un utente in particolare ha comprensibilmente domandato: "Un po' tardi per questo trailer, no?". La replica, quasi sorniona di PlayStation è stata: "Meglio tardi che mai", il tutto accompagnato da un sospetto ammiccamento.

Che sia questo un segnale in vista del ritorno in scena di NiOh 2? I tempi sarebbero maturi per un reveal più corposo del gioco, dal momento che dal primo annuncio è venuto a crearsi uno iato non certo indifferente. Chissà che Sony, dichiaratasi in passato entusiasta del potenziale offerto dal progetto, non stia peparando dietro le quinte qualcosa di nuovo per il titolo di Koei-Tecmo e Team Ninja.