Nioh 2: l'ultimo update sistema ogni singolo tipo di arma

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per Nioh 2, probabilmente uno degli ultimi prima del debutto della versione definitiva del gioco contenente anche l'upgrade per la console Sony di nuova generazione, PlayStation 5.

La patch in questione non vanta un changelog particolarmente lungo ed interviene su un aspetto specifico del titolo di Team Ninja: l'efficacia di ogni singolo tipo di arma corpo a corpo, incluse la katana e la katana doppia. Installando l'update non si depotenziano le armi ma le abilità del relativo albero che ne alternano l'utilizzo. Nel caso delle katane, è stato modificato il danno inflitto e velocizza gli attacchi eseguiti quando l'abilità “Yaksha Ichimonji” viene accumulata al massimo delle possibilità. Per quello che riguarda invece le doppie spade, le abilità il cui danno è stato ritoccato sono “Heavy Jumonji” e “Raijin”. Anche "Water Sword" è stata modificata per ridurre il quantitativo di drop ottenuto colpendo i nemici con quest'abilità. Anche per tutte le altre armi presenti nel gioco, com'è possibile leggere nel changelog pubblicato dagli sviluppatori, sono state apportate delle modifiche che inficiano gli effetti delle abilità, probabilmente in seguito ai test effettuati dagli stessi giocatori in seguito alla pubblicazione dell'ultimo contenuto aggiuntivo.

