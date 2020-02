Nioh 2: Video Anteprima del nuovo gioco del Team Ninja per PS4

In attesa dell'uscita, prevista per il 13 marzo, abbiamo testato una fase avanzata della campagna di Nioh 2: eccovi le nostre impressioni in questa video anteprima.

Il buon Alessandro Bruni ha provato una nuova demo di Nioh 2 prima della recensione e confermato le ottime impressioni avute nei precedenti hands-on con l'action ruolistico del Team Ninja. Ad accrescere ulteriormente le speranze degli appassionati della serie e dei cultori di soulslike ci ha pensato il grande intervento di ottimizzazione e miglioramento compiuto dagli autori giapponesi partendo dagli spunti forniti da chi ha partecipato all'Open Beta di Nioh 2 organizzata lo scorso novembre.

Le numerose migliore apportate dal Team Ninja hanno infatti determinato un arricchimento generale dell'esperienza di gioco, fornendoci dei motivi più che validi per progredire nella storia e acquisire nuove abilità attraverso degli incentivi all'esplorazione del misterioso mondo degli Yokai. E questo, senza citare gli interventi che interesseranno la modalità cooperativa e la personalizzazione dell'eroe.

Per tutte gli approfondimenti sulle sorprese ludiche, grafiche e contenutistiche che hanno in serbo per noi i ragazzi del Team Ninja, vi invitiamo ad ammirare la nostra Videoanteprima di Nioh 2 nell'attesa che si faccia il 13 marzo per poter assisterne al lancio su PlayStation 4 e PS4 PRO. Come di consueto, vi invitiamo a servirvi della bianca tavola dei commenti per fornirci un vostro parere al riguardo e condividerlo con il resto della community.