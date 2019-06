Nioh 2: Video Anteprima del nuovo Soulslike di Koei Tecmo e Team Ninja

Annunciato allo scorso E3 di Los Angeles, Nioh 2 è sparito completamente dai riflettori per quasi un anno e, solo qualche giorno fa, è tornato a mostrarsi grazie ad una Alpha Demo disponibile esclusivamente su PlayStation 4 per una cerchia ristretta di fortunati.

Il nostro Francesco Fossetti ha quindi messo mano a questa versione preliminare del gioco e potete ascoltare cosa ne pensa nella nostra video anteprima fresca di pubblicazione. Vi ricordiamo che, a differenza del primo capitolo, una delle principali novità consiste nella possibilità di creare un personaggio di sesso maschile o femminile completamente da zero e, al posto dei classici Spirti Guida, questa volta il giocatore potrà trasformarsi in un potentissimo Yokai per darle di santa ragione ai propri nemici.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la versione testuale dell'anteprima di Nioh 2. I più curiosi possono invece dare un'occhiata al lungo filmato di gameplay dell'alpha di Nioh 2, che mostra ben 2 ore del gioco. Riprendendo quanto visto nel suo predecessore, inoltre, Nioh 2 avrà 3 opzioni video su PS4 Pro: Azione, Cinema e Cinema Variabile.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi al filmato, augurandovi una buona visione!