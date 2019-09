Nioh 2: il video del TGS 2019 svela il periodo d'uscita del soulslike in esclusiva su PS4

Koei Tecmo e il Team Ninja approfittano della vetrina mediatica offerta dal Tokyo Game Show 2019 per confezionare un video gameplay di Nioh 2 che ci aiuta a fissare la finestra di lancio del soulslike in esclusiva su PlayStation 4.

In questo nuovo trailer, l'impavido eroe di Nioh 2 sguaina la sua katana per prepararsi a combattere i demonidi questo ambizioso action ruolistico che, stando a quanto svelato dal trailer del TGS 2019 e dalla scheda informativa che ne accompagna la pubblicazione, è destinato ad essere commercializzato in Europa e Nord America nel corso dei primi mesi del 2020, rigorosamente in esclusiva su PS4.

Sempre grazie al nuovo video che precede l'apertura della kermesse videoludica giapponese riusciamo a familiarizzare con il nuovo sistema di combattimento che baserà la progressione di poteri, equipaggiamenti e abilità sulla ricerca meticolosa della migliore tattica da adottare contro gli avversari di turno.

Un altro elemento che andrà a tratteggiare l'esperienza ludica di Nioh 2 sarà poi quello costituito dall'aiuto che gli altri giocatori potranno dare al nostro alter-ego nel corso dell'avventura, con un approccio al multiplayer che somiglierà molto a quello adottato da From Software con la trilogia di Dark Souls (senza dimenticare Demon's Souls e Bloodborne): gli spiriti degli eroi interpretati dagli altri utenti ci aiuteranno in battaglia fino a che non raggiungeremo la conclusione del livello o fino a che, naturalmente, non verranno sconfitti.

In ogni caso, non ci resta che attendere l'evento che si terrà alle ore 04:20 italiane del 15 settembre per approfondire la conoscenza di Nioh 2 durante il TGS 2019 e ammirare delle scene di gameplay inedite.