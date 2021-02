Nioh 2 x Ninja Gaiden: come sbloccare gratis la skin di Ryu Hayabusa

Per celebrare l'annuncio della Ninja Gaiden: Master Collection, avvenuto ieri sera in occasione dell'ultimo Nintendo Direct, Koei Tecmo ha deciso di inserire in Nioh 2 una speciale skin gratuita dedicata al protagonista dell'intramontabile serie action: Ryu Hayabusa.

Come sbloccare il costume Ninja Drago in Nioh 2

Per poter aggiungere questo costume alla propria collezione bisogna innanzitutto aggiornare il gioco all'ultima versione su PlayStation 4, PlayStation 4 PRO, PlayStation 5 o PC (Steam). Una volta installata la patch pubblicata nelle ultime ore, avviate il soulslike e accedete al Santuario più vicino se siete all'interno di una missione o, se siete nell'hub di gioco, visitatelo cliccando sull'apposita icona con il cursore. Dopo aver aperto il menu del Santuario, scorrete tra le varie tabelle fino ad individuare la scheda "Bottino" e cliccateci sopra: dopo un breve caricamento, verranno aggiunte al vostro inventario eventuali armi ed armature extra ancora non riscattate e anche il costume "Ninja Drago".

Come trasformarsi in Ryu Hayabusa

A questo punto non resta che indossare la skin e, per farlo, occorre uscire dalla missione e accedere all'hub di gioco. Dalla mappa portate il cursore sull'icona a forma di edificio e selezionate "Capanna" e poi "Cambia aspetto". In questo menu è possibile selezionare uno dei vari aspetti alternativi che possono essere equipaggiati per alterare l'aspetto del protagonista e, tra questi, dovreste trovare anche Ninja Drago, che corrisponde alla skin di Ryu Hayabusa di Ninja Gaiden.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i consigli su come effettuare l'upgrade gratis di Nioh 2 da PlayStation 4 a PlayStation 5. Per chi non lo sapesse, inoltre, Ninja Gaiden: Master Collection arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 giugno 2021 sulle seguenti piattaforme: Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One e PC.