Nioh 3 si farà? Il Team Ninja si concentrerà su altri progetti per ora

Nioh e Nioh 2 Remastered arriveranno a febbraio su PlayStation 5 ma quali sono i piani per il futuro della saga? Il producer del Team Ninja Fumihiko Yasuda è stato intervistato da Famitsu e in questa occasione ha rivelato i piani per il futuro.

Yasuda conferma che "dopo sette anni ci prenderemo una pausa da Nioh, ci sono tanti progetti su larga scala che partiranno nel 2021" ribadendo la volontà di annunciare un nuovo gioco del Team Ninja nel 2021, questo non sarà però con ogni probabilità Nioh 3 mentre non è chiaro se si tratterà di una nuova IP o magari di un episodio di Dead or Alive, oppure del ritorno di Ninja Gaiden.

Purtroppo il producer giapponese non si è sbilanciato limitandosi a far capire come lo studio sia al lavoro su vari progetti ma non citando nessun brand nello specifico. Sembra chiara però la volontà di staccarsi temporaneamente dal franchise di Nioh dopo aver pubblicato Nioh e Nioh 2 Remastered a inizio anno.

La speranza di molti è che il Team Ninja sia al lavoro sul nuovo Ninja Gaiden, progetto rumoreggiato da moltissimi mesi ma fino ad oggi mai concretizzato, Ninja Gaiden 4 potrebbe rilanciare la serie con protagonista Ryu Hayabusa e segnerebbe il ritorno della saga dopo la tiepida accoglienza riservata a Ninja Gaiden 3 e Yaiba Ninja Gaiden Z.