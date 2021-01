Nioh 3 e Ninja Gaiden nel futuro del Team Ninja? Parla il produttore Fumihiko Yasuda

Approfittando dell'imminente arrivo di Nioh 2 The Complete Edition su PC abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Fumihiko Yasuda. Ai microfoni di Everyeye.it, il produttore del Team Ninja ha discusso del futuro della serie ruolistica in salsa soulslike e riflettuto sul prosieguo dell'epopea action di Ninja Gaiden.

L'alto esponente della software house giapponese legata a Koei Tecmo è partito dalle considerazioni sulle prospettive future di Nioh 3 per spiegare come "in tutta onestà non abbiamo ancora deciso quale sarà il futuro della serie, o che in direzione vorremmo andare per un eventuale Nioh 3, anche per quel che riguarda il periodo storico scelto come scenario per l'avventura".

Sempre in merito all'evoluzione dell'esperienza ludica e narrativa di Nioh, Yasuda rimarca il concetto espresso in precedenza sottolineando come "qualora decidessimo di mettere in cantiere un sequel, sappiamo però che il nodo centrare della storia sarebbe sempre il medesimo, ovvero lo scontro tra le forze degli Yokai e i campioni dell'umanità. Allo stesso modo, l'evoluzione della formula dovrà necessariamente tenere conto di quelli che al momento sono i punti di forza e le caratteristiche fondamentali del gameplay".

Non meno interessanti sono poi le considerazioni che il producer del Team Ninja affida ai nostri microfoni in merito al futuro di Ninja Gaiden: "Parlando di Ninja Gaiden, ci piacerebbe molto mantenere in vita il franchise e continuare a produrre titoli all'interno della saga, e abbiano intenzione di fare il possibile per garantirgli un futuro brillante".

Qualora foste interessati, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra intervista completa a Fumihiko Yasuda con le ambizioni del Team Ninja tra Nioh 2 e futuro.