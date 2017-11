Nioh Complete Edition: 60 minuti di gameplay dalla versione PC

Il canale Youtube di The Outerhaven Productions ha caricato un nuovo video gameplay di, permettendoci di vedere il gioco in azione super la bellezza di 60 minuti. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

La sequenza di gioco è stata catturata a 1440p utilizzando Nvidia Shadowplay, mentre il PC utilizzato dall'utente si presenta con la seguente configurazione hardware:

Processore: Intel Xeon E3 1231 V3

Scheda Video: GTX 1080 SSC

RAM: 16GB DDR3

Sistema Operativo: Windows 10 Pro

Hard disk: Game ran off a 7200 RPM Harddrive

Il gioco, invece, girava con le seguenti impostazioni grafiche:

Risoluzione: 1440p

Rendering resolution: High

Ombre: High

Framerate cap:60

Display mode: full screen

Ambient Occlusion: On

Camera Motion Blur: On

Dynamic Reflections: On

Ricordiamo che Nioh Complete Edition (riedizione che include il gioco completo e i DLC Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro, oltre al nuovo elmetto Dharmachakra Kabuto) sarà disponibile su PC a partire dal 7 novembre. Nell'attesa potete gustarvi il trailer di lancio.