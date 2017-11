ha pubblicato il primo trailer per la versione PC di, disponibile dal 7 novembre su Steam in versione Complete Edition, riedizione che include il gioco completo e i DLC

La versione PC di Nioh presenterà due diverse modalità di visualizzazione denominate Action Mode (10080p e 60 fps) e Movie Mode (4K e 60 fps), così da adattare il gioco base alle proprie preferenze.

Nioh Complete Edition per PC sarà disponibile su Steam dal 7 novembre, l'edizione completa arriverà anche su PlayStation 4 in Giappone, mentree non ci sono annunci relativi al lancio su console in Occidente.