Nioh Complete Edition gratis a sorpresa su Epic Store: link per il download

A Epic Games, si sa, piace lasciare di stucco i suoi giocatori. Per festeggiare l'inizio degli "Sconti di settembre", quest'oggi ha messo a disposizione anche un altro gioco gratis, Oltre al già annunciato Sheltered, uno grosso per giunta: stiamo parlando di Nioh: The Complete Edition.

Nioh: The Complete Edition e Sheltered per PC possono ora essere scaricati in maniera totalmente gratuita dall'Epic Game Store. Non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, aprire le rispettive schede e cliccare sul pulsante "Ottieni". Al termine della procedura, che non ha alcun costo, i due giochi diventeranno vostri per sempre e liberamente accessibili dal client desktop di Epic Games Store. Dovete sbrigarvi, in ogni caso: avete tempo fino alle ore 16:59 di giovedì 16 settembre per riscattarli gratuitamente, dopodiché verranno sostituiti da altri due giochi gratuiti, Speed Brawl e Tharsis.

Nioh: The Complete Edition, come il nome lascia chiaramente intendere, include l'esperienza completa del soulslike targato Team Ninja: oltre all'avventura principale, offre anche le tre espansioni della storia pubblicate dopo il lancio del gioco originario, ossia Drago del nord, Onore sprezzante e Fine del massacro, e un esclusivo "Elmo Fujin" (leggete la recensione di Nioh per PC se volete saperne di più sul titolo). Sheltered, dal canto suo, è un gioco gestionale survival con una storia profonda ed emotiva ambientato in un mondo post-apocalittico.