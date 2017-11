Nioh: Complete Edition per PC giocato in diretta oggi 11 novembre alle 16:00

A oltre otto mesi di distanza dall'uscita su PlayStation 4, il soulslike sviluppato da, è finalmente approdato anche su PC con una ricchissima

Quest'oggi saremo in diretta a partire dalle ore 16:00 per mostrarvi tutte le caratteristiche di questa versione e per rispondere a tutte le vostre domande al riguardo. Vi aspettiamo!

La trasmissione, come sempre, andrà in onda sui nostri canali YouTube e Twitch: vi invitiamo, in particolare, ad iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta, tenendo bene a mente che la registrazione è fondamentale per interagire con la redazione e gli altri membri della community via chat.

Nioh è disponibile dal mese di febbraio su PlayStation 4 e, da pochi giorni, anche su PC (via Steam) assieme a tutti i DLC usciti fino ad oggi. Nel frattempo, è anche stata pubblicata un prima patch correttiva.