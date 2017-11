Nioh: disponibile una mod per giocare su PC a risoluzioni personalizzate

L'utente di Reddit LennardF1989 ha realizzato una nuova mod per la versionediche permette di giocare a risoluzioni personalizzate. Un'ottima notizia per tutti gli utenti che giocano sui monitor ultra wide.

Se siete interessati alla mod in questione, il file può essere scaricato a questo indirizzo. Per abilitare le risoluzioni personalizzate vi basterà piazzare l'eseguibile NiohResolution.exe nella directory principale di Nioh Complete Edition (che di default corrisponde al percorso C: Program Files->Steam->steamapps->common->Nioh). Dal momento che il gioco supporta soltanto le risoluzioni standard, se siete in possesso di un monitor ultra wide vi suggeriamo di scaricare questa mod.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le news più importanti della settimana.