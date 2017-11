Nioh: guida a tutte le abilità di William (Cuore, Stamina, Spirito, Destrezza)

Dopo aver riscosso un notevole successo su PS4,è ora disponibile anche su PC: il gioco, caratterizzato da un un combat system tecnico, appagante e variegato, è ambientato nel Giappone del diciassettesimo secolo e narra le gesta dell'impavido, alle prese con temibili orde demoniache.

Il titolo presenta inoltre un sistema di progressione del personaggio che affonda le sue radici nella serie Souls, offrendo tuttavia degli spunti piuttosto interessanti. In questa guida andremo perciò ad analizzare suddetto sistema, offrendovi utili consigli riguardanti le abilità da potenziare.



Nioh basa il sistema di progressione del personaggio sulla raccolta di Amrita, facilmente paragonabile per funzionalità e caratteristiche alle anime presenti nei vari Souls. Le Amrita vengono infatti accumulate uccidendo nemici, ma possono anche essere trovate all’interno del mondo di gioco, celate all’interno di alcuni oggetti sparsi per la mappa. Tuttavia, questa speciale moneta viene custodita dal vostro Spirito Guardiano e, dopo la morte di William, le Amrita da voi raccolte rimarranno al suolo assieme alla tomba del Guardiano.

Ripartendo dall’ultimo punto di respawn, spetterà quindi a voi decidere di andare a riprendere il vostro Spirito Guardiano e, con esso, tutte le Amrita in vostro possesso o, in alternativa, di richiamare a voi il Guardiano in modo da usufruire immediatamente dei suoi bonus, perdendo però tutte le Amrita da esso custodite. Tenete infatti a mente che, se perirete una seconda volta nel tentativo di raggiungere il luogo della vostra morte, perdete sia le Amrita lasciate a terra in precedenza che quelle accumulate nel tragitto che vi separa dal punto di decesso.

Le Amrita faticosamente guadagnate potranno essere impiegate nell’acquisto di speciali potenziamenti dedicati al personaggio principale, William, che ne miglioreranno le abilità e le statistiche. Tuttavia, una scelta sbagliata potrebbe compromettere le vostre prestazioni, rendendovi un facile bersaglio per gli avversari. Andiamo quindi ad analizzare ogni abilità presente su Nioh, guidandovi verso un potenziamento del personaggio consapevole e ragionato.

Corpo : questa statistica influisce sulla salute massima di William e sulle relative resistenze elementali. Se avete intenzione di utilizzare una lancia nei combattimenti, puntate a sviluppare questa stat.

: questa statistica influisce sulla salute massima di William e sulle relative resistenze elementali. Se avete intenzione di utilizzare una lancia nei combattimenti, puntate a sviluppare questa stat. Cuore : questa abilità influisce sulla quantità di Ki a vostra disposizione, migliorando inoltre le statistiche relative all’utilizzo di spada ed arco.

: questa abilità influisce sulla quantità di Ki a vostra disposizione, migliorando inoltre le statistiche relative all’utilizzo di spada ed arco. Stamina : questa abilità influisce sulla quantità massima di peso trasportabile da William, permettendovi inoltre di utilizzare armi pesanti come, ad esempio, i cannoni.

: questa abilità influisce sulla quantità massima di peso trasportabile da William, permettendovi inoltre di utilizzare armi pesanti come, ad esempio, i cannoni. Abilità : questa vi permette di attivare le speciali abilità relative ad armi ed armature presenti nel gioco, migliorando inoltre le statistiche relative all’utilizzo di pistole e katane doppie.

: questa vi permette di attivare le speciali abilità relative ad armi ed armature presenti nel gioco, migliorando inoltre le statistiche relative all’utilizzo di pistole e katane doppie. Destrezza : quest’abilità vi permette di migliorare le statistiche relative alla velocità dei vostri spostamenti e schivate, influendo positivamente sull’utilizzo del Kusarigama.

: quest’abilità vi permette di migliorare le statistiche relative alla velocità dei vostri spostamenti e schivate, influendo positivamente sull’utilizzo del Kusarigama. Agia : puntate sul miglioramento di quest’abilità se volete basare il vostro stile di gioco sull’utilizzo della magia Onymo.

: puntate sul miglioramento di quest’abilità se volete basare il vostro stile di gioco sull’utilizzo della magia Onymo. Spirito: quest’abilità vi permette di rafforzare il vostro legame con lo Spirito Guardiano, ricevendo inoltre bonus migliori rispetto allo standard.

