Nioh per PC: la nuova patch introdurrà il supporto per mouse e tastiera

ha annunciato l'arrivo di una nuova patch per la versione PC di: il nuovo aggiornamento, in arrivo il 30 novembre, risolve vari bug e aggiunge il supporto per i controlli con mouse e tastiera.

Nioh per PC poteva essere giocato unicamente con il joypad, una scelta non condivisa dalla community, che ha subito fatto sentire la propria voce, oltre ad aver creato delle mod per aggiungere la compatibilità con mouse e tastiera e permettere di riconfigurare i controlli. Adesso queste funzionalità saranno supportate nativamente dal gioco, la nuova patch inoltre migliorerà anche la stabilità generale e le performance su varie configurazioni.

Nioh Complete Edition è stato pubblicato lo scorso 7 novembre su Steam, questa edizione include il gioco completo e i DLC Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro.