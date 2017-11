Nioh per PC: recensioni negative su Steam per la qualità del porting

è disponibile da oggi su PC, le prime recensioni pubblicate su Steam parlano di un gioco curatissimo sotto ogni aspetto, criticando però la qualità del porting, a quanto pare non proprio ottimizzato a dovere.

Su 424 recensioni totali, al momento 167 sono negative, con particolare riferimento proprio al lavoro svolto in fase di porting: "ottimizzato molto male, nessuna compatibilità con mouse e tastiera, impossibilità di giocare in full screen", si legge in una recensione. "da evitare, il peggior porting dai tempi di Batman Arkham Knight, un lavoro deludente..." continua un secondo acquirente.

Da segnalare come la maggior parte delle recensioni siano positive, tuttavia la valutazione complessiva su Steam è "Nella Media", un giudizio globale rovinato in parte proprio dalle recensioni negative apparsee in queste ultime ore.