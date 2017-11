Nioh: pubblicata la prima patch per PC, corregge un bug del launcher

ha reso disponibile per il download la prima patch di, da pochi giorni disponibile per l'acquisto su PC.

Oltre a risolvere alcuni problemi legati ai salvataggi, l'aggiornamento 1.21.01, del peso di 434MB, è perlopiù incentrato sul rettificare un errore per cui il launcher del gioco non era capace di salvare le impostazioni tecniche desiderate dagli utenti (il launcher è infatti l'unica via per selezionare risoluzione e frame-rate).

Nioh: Complete Edition è ora disponibile su PC. A questo indirizzo trovate il trailer di lancio della versione PC, mentre qui potete consultare la nostra recensione dell'Action RPG sviluppato da Team Ninja.