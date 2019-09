Nioh ha raggiunto quota 2.75 milioni di copie distribuite

A febbraio 2019 Nioh aveva raggiunto 2.5 milioni di copie distribuite su PlayStation 4 e PC, come comunicato dall'analista Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEx su Twitter e ResetERA) questa cifra è cresciuta negli ultimi mesi.

Ad oggi sono state distribuite 2.75 milioni di unità del gioco, importante ribadire come si tratti di copie distribuite ai rivenditori e non effettivamente venduti ai clienti, in ogni caso un risultato più che discreto per un progetto a medio budget, pubblicato in Giappone da Koei-Tecmo e in Occidente da Sony Interactive Entertainment. Numeri che hanno evidentemente giustificato la messa in produzione di un sequel, Nioh 2 arriverà nei primi mesi del 2020, ad oggi l'unica piattaforma annunciata è PlayStation 4 ma non è escluso che il titolo possa arrivare in futuro anche su PC, come accaduto con il primo capitolo.

Il nuovo Nioh sarà un prequel, come abbiamo scoperto al Tokyo Game Show 2019, recentemente abbiamo avuto modo di provare una demo di Nioh 2, build che ci ha restituito sensazioni positive nonostante un comparto tecnico non particolarmente evoluto e un gameplay con piccole novità ma privo di particolari rivoluzioni, basato su una formula ormai ampiamente collaudata. In ogni caso manca ancora qualche mese al lancio e c'è tutto il tempo per migliorare.