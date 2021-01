Nioh Remastered su PS5, non solo grafica: confermato supporto al DualSense

Con l'ormai imminentearrivo di The Nioh Collection per PS5 e PC, gli sviluppatori di Team Ninja hanno confermato l'ormai imminente arrivo di una versione rimasterizzata del primo Nioh.

Nella sua declinazione per PS5, il gioco offrirà, come facilmente prevedibile, una grafica e un comparto tecnico migliorati, ai quali andranno ada affiancarsi anche tempi di caricamento decisamente ridotti per Nioh. Non è tutto qui, tuttavia: in una recente intervista concessa alla redazione di GameSpark, portale di informazione videoludica del Sol Levante, la software house ha confermato di aver lavorato al fine di garantire il supporto di Nioh Collection alle feature specifiche del DualSense.

Il nuovo pad Sony, erede della linea DualShock e controller ufficiale di PlayStation 5, è dunque pronto a offrire una nuova immersività all'avventura giapponese di William. In particolare, la versione rimasterizzata del gioco si avvarrà dei grilletti adattivi per ricreare le sensazioni offerte dall'impugnatura e dalla tensione di arco e frecce. L'efficace sistema di trasferimento di sensazioni tattili sarà inoltre utilizzato per replicare la sensazione di star imbracciando e utilizzando un fucile. Parallelamente, il feedback aptico evidenzierà invece alcune azioni che caratterizzano il combat system di Nioh. Il tutto, ad ogni modo, sarà opzionale, e i giocatori PlayStation 5 potranno scegliere di disabilitare tali funzioni.