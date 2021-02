Nioh, il ritorno: Digital Foundry testa la Collection su PS5; problemi per Nioh 2 su PC

Gli sviluppatori di Team Ninja hanno inaugurato il 2021 in grande stile, con una ricca rassegna di produzioni che hanno raggiunto i lidi di molteplici piattaforme agli inizi di febbraio.

In particolare, come vi ha raccontato il nostro Alessandro Bruni nella sua video recensione di The Nioh Collection, Nioh e Nioh 2 hanno trovato nuova vita con edizioni nuove di zecca. La software house ha infatti deciso di realizzare una versione Remastered di entrambi i giochi, per poi proporle in un unico pacchetto destinato esclusivamente a PlayStation 5 e comprensivo dei DLC pubblicati in fase post lancio. Per testare le performance offerte da The Nioh Collection, la redazione di Digital Foundry ha analizzato ogni aspetto della produzione, proponendo un confronto tra la resa dei giochi su PS4 Pro e PS5. In aggiunta, la testata ha analizzato le differenze in termini di resa visiva e di fluidità proposte dalla scelta tra modalità 4K e modalità performance con frame rate a 120 fps concessa da Nioh e Nioh 2 Remastered. Potete visionare i risultati dei test condotti direttamente in apertura a questa news.



Contestualmente alla ripubblicazione dei due titoli su PS5, per la prima volta Nioh 2 ha raggiunto i lidi PC, con un numero di giocatori elevato sin dal lancio. Purtroppo, le performance del gioco sul nuovo hardware sembrano essere interessate da alcune problematiche. Questo, se non altro, è ciò che lamentano i videogiocatori, che hanno assegnato su Steam recensioni piuttosto discordanti. Al momento, degli oltre 4.000 pareri presenti sulla piattaforma, circa 1.000 sono negativi e puntano i riflettori soprattutto su incertezze nel framerate e problemi con i prompt dei comandi a schermo.