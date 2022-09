Nioh: la serie arriverà mai su console Xbox? La risposta di Team Ninja

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Video Games Chronicles incentrata su Wo Long Fallen Dynasty, Team Ninja è tornato a parlare anche di Nioh e della possibilità che la serie action possa espandere ulteriormente il suo bacino di utenza tramite l'eventuale approdo su nuove piattaforme.

In particolare si è discusso del possibile arrivo di Nioh su piattaforme Xbox, con la serie attualmente disponibile su PC e in esclusiva console su PlayStation. Tramite le parole di Masaaki Yamagiwa, noto per essere stato il producer di Bloodborne e unitosi a Team Ninja nel 2021, scopriamo che ci sono ben poche probabilità che il franchise di Nioh venga prima o poi portato sulle console Microsoft.

"Non c'è niente da dire al riguardo. Attualmente, non ci sono molte possibilità di vedere Nioh su piattaforme Xbox", ha dichiarato Yamagiwa. "Ma speriamo che i fan di Xbox apprezzino Wo Long e non vediamo l'ora che il gioco esca. Questo è probabilmente tutto ciò che possiamo dire al riguardo al momento".

Con il suo titolo di prossima uscita, Team Ninja ha cambiato completamente approccio nei confronti di Microsoft, dal momento che lo studio giapponese pubblicherà Wo Long Fallen Dynasty su Xbox Game Pass al day one, con l'intento di attrarre il maggior numero di utenti a provare il nuovo action game e immergersi nell'esperienza multiplayer online.