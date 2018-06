Nippon Ichi America annuncia la sua line-up per l'E3 2018

Nippon Ichi America ha da poco annunciato la sue line-up dei titoli che porterà all'E3 2018, la fiera videoludica più attesa dagli appassionati che si terrà tra pochi giorni a Los Angeles.

Vi riportiamo di seguito i titoli targati NIS America che presenzieranno in fiera, e che saranno giocabili dai fortunati che parteciperanno all'evento:

Disgaea 1 Complete (PS4, Switch)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (PS4, Switch, PC)

SNK 40th Anniversary Collection (Switch)

Ys VIII: Lacrimosa of Dana (Switch)

Oltre a mostrare i giochi sopracitati, la compagnia ha invitato i fan ad attendere con fervore l'evento, dal momento che arriveranno "entusiasmanti annunci". Non ci resta che attendere ancora pochi giorni per saperne di più. Intanto, vi rimandiamo alla nostra pagina interamente dedicata all'E3 2018, dove potrete trovare i dettagli su tutte le conferenze in programma.