Nippon Ichi Software annuncia Liar Princess and the Blind Prince e Project Nightmare

Durante un evento tenuto nella giornata di oggi,ha annunciato l'arrivo di tre nuovi progetti: la versione rimasterizzata di, come già vi avevamo riferito,

Usotsuki Hime to Moumoku Ouji, o Liar Princess and the Blind Prince, nasce da un'idea di una web designer, ed è stato vincitore di un concorso indetto da Nippon Ichi stessa. La compagnia aiuterà l'ideatrice a trasformare il suo progetto in un videogioco fatto e finito: si tratterà di un titolo in 2D disegnato interamente a mano che racconterà la storia di un mostro che prende le sembianze di una principessa e di un principe non vedente. Non sono stati annunciati dettagli in merito alla data di lancio o alle piattaforme di riferimento, ma potete dare una prima occhiata al gioco tramite il video che trovate in cima e le immagini riportate in calce.

Project Nightmare (nome provvisorio) è invece un'avventura di stampo horror che fa utilizzo di video catturati in live-action. Anche qui, piattaforme e data di uscita non sono stati annunciati. Potete osservare il titolo in azione grazie al video che trovate in calce a partire dal minuti 08:30.

