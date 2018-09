NIS America mostra l'edizione PC di Killer7 pubblicando un nuovo trailer

NIS America ha pubblicato nella giornata di oggi un nuovo trailer con cui possiamo dare un nuovo sguardo all'edizione PC di Killer7, titolo action originariamente pubblicato nel 2005 su PlayStation 2 e Nintendo GameCube.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in mostra tre personaggi in totale, ovvero: Gracian “The Cleaner” Smith e la sua abilità "Resurrection", Dan “The Hellion” Smith e la sua abilità "Collateral Shot", e Kevin “Four-Eyes” Smith. Come ben sapranno i fan del titolo, Killer7 fu diretto dall'apprezzo Goichi "Suda 51" e prodotto da Hiroyuki Kobayashi.

Il gioco tratta di una sorta di gruppo di assassini che portano a termine lavori per conto del governo statunitense, il tutto all'interno di un futuro distopico.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Killer7 per PC sarà pubblicato via Steam entro la fine del 2018. Se la versione PC otterrà un buon successo, il titolo potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch.