Nis America: Nintendo è più amichevole di Sony con i piccoli publisher giapponesi

Parlando ai microfoni di MCV, il presidente di Nis America Takuro Yamashita ha speso parole di elogio per Nintendo, dichiarando che la grande N è più amichevole di Sony nel supportare i piccoli publisher giapponesi. La compagnia ha promesso l'arrivo di ulteriori giochi su Switch

"Stiamo iniziando a fare di più per supportare Nintendo Switch. SNK Heroines non sarà l'unico esempio del nostro impegno a riguardo. Loro ci stanno supportando molto bene. Al confronto, Sony non è amichevole con i piccoli publisher come noi. Loro si preoccupano soltanto delle grandi compagnie giapponesi.

Come se non bastasse, qualora decidessimo di pubblicare lo stesso gioco su PlayStation 4 e su Switch simultaneamente, il trend attuale ci vedrebbe vendere il doppio sulla console Nintendo. Questo significa che le versioni Switch dei nostri giochi tendono a raddoppiare i risultati ottenuti su PlayStation 4. Sia per quanto riguarda le copie fisiche che quelle digitali. Su PlayStation 4 stanno arrivando molti giochi, quindi il mercato si fa sempre più competitivo. Nintendo Switch, al confronto, rimane un'opportunità sempre più invitante per i piccoli publisher come noi." spiega il presidente di Nis America.

Cosa ne pensate delle parole di Takuro Yamashita? Intanto vi ricordiamo che SNK Heroines verrà pubblicato su Nintendo Switch e PlayStation 4 durante il 2018, con tanto di supporto ai 60fps garantito su entrambe le piattaforme.