NIS America terrà un evento stampa in diretta il 9 febbraio

Nella giornata di oggiha comunicato che a breve terrà un(trasmesso anche in) in quel di San Francisco. Per l'occasione saranno previsti "ospiti davvero speciali" e "nuovi annunci".

L'appuntamento è fissato a venerdì 9 dicembre. Al momento purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni riguardo i contenuti della diretta. Magari rivedremo titoli come The Lost Child (il nuovo gioco del creatore di El Shaddai), The 25th Ward: The Silver Case o The Witch and the Hundred Knight 2 e scopriremo le loro date di lancio occidentali? Per saperne di più, non resta che attendere qualche settimana. Cosa vi aspettate dall'evento stampa di NIS America? C'è qualche gioco in particolare che attendete con trepidazione?